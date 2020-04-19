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رياضة

فضل: صرف إعانة كورونا قريبا.. و95 ناديا العدد النهائي للجمعية العمومية.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:40 ص
محمد فضل
محمد فضل
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حسام الحارتي

أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أنه سيتم الإجتماع مع رؤساء الأندية لمناقشة اللائحة الجديدة.


وأضاف محمدفضل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن فيروس كورونا تسبب في منع إنعقاد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة".


وتابع :" 95 ناديا العدد النهائي للجمعية العمومية لإتحاد الكرة "مضيفا أن مصلحة الكرة المصرية  تقليص عدد الجميعة العمومية .


وأكد محمد فضل أن اللجنة الخماسية مقصرة في عقد الإجتماعات مع الأندية المصرية 


وأردف:" سيتم صرف إعانة للجمعية العمومية لإتحاد الكرة قبل شهر رمضان.

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