فضل: صرف إعانة كورونا قريبا.. و95 ناديا العدد النهائي للجمعية العمومية.. فيديو

أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أنه سيتم الإجتماع مع رؤساء الأندية لمناقشة اللائحة الجديدة.





وأضاف محمدفضل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن فيروس كورونا تسبب في منع إنعقاد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة".





وتابع :" 95 ناديا العدد النهائي للجمعية العمومية لإتحاد الكرة "مضيفا أن مصلحة الكرة المصرية تقليص عدد الجميعة العمومية .





وأكد محمد فضل أن اللجنة الخماسية مقصرة في عقد الإجتماعات مع الأندية المصرية



وأردف:" سيتم صرف إعانة للجمعية العمومية لإتحاد الكرة قبل شهر رمضان. وأردف:" سيتم صرف إعانة للجمعية العمومية لإتحاد الكرة قبل شهر رمضان.