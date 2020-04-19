أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر: من قال لا صوم ولا جماع فى زمن الوباء يحتاج لمراجعة علمية

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الأمر فى الصيام أو الافطار خلال شهر رمضان الكريم، خوفًا من فيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، لا تكون إلا لمن فرض الصيام وهو رب العالمين، موضحًا أن الله فرض الصوم ومنح الرخص للأفطار، وتابع:" هناك ضوابط عندما يكون الإنسان مريض منحه الله رخصة الأفطار، وهنا يدخل دور الأطباء فى تحديد من يجوز له الأفطار فى رمضان".





وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الذى قال لا صوم ولا جماع فى زمن الوباء حديثه خاطئ وغير علمى والذى قال هذا يحتاج إلى مراجعة علمية.





وأكد "فؤاد"، ردًا على ما قاله الدكتور يوسف زيدان الكاتب والمفكر، أنه لم يقل عالم واحد إذا جاء الوباء وجب الأفطار، القضية ليست هينة كون الكلمة ممكن أن تفجر أمة، وتابع:"بنص الدستور أعلى مؤسسة دينية بمصر هو مجمع البحوث الإسلامية".





وشدد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على أن رب العزة لم يقول "أفطر لو أنت خايف..المسألة مش سايبة"، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف اجتمع مع الأطباء المتخصصين وأجرى جلسات معهم ومع الفقهاء ولم يقل كلمته إلا بعد استمع للأطباء، وتابع:"هناك تعاون بين الأطباء والعلماء.. لأطباء والعلماء على رؤسنا ..والافطار لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وأهل العلم والدين المتخصصين".

