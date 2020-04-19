بورش تصدر أيقونتها الجديدة S4

من المعروف ان سيارة تايكان هي اهم واحدث طرازات من شركة بورش المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية.





وقررت شركة بورش أن تطرح نسخة اخرى تايكان أقل سعر من تايكا ن تربو لتمكن معجبيها من اقتنائها.





بورش دشنت بورش موديل تايكان S4 والذي يبدأ سعرها من 10.3.800 أي ما يقرب من 389 ألف ريال.





كما تتوفر هذه النسخة بنوعين من البطاريات الاوى 79.2 كيلو واط والثانية لان البطارية تساهم في زيادة كفاءة المحرك والذي يولد 562 حصان





ويمكن للسيارة الانطلاق من الصفر وحتى سرعة 100 كيلو متر ،في الساعة خلال 3.8 ثانية تصل إلى سرعتها القصوى 250 كيلو .

ووصفت بورش سيارتها بان سيارتها يمكن الاعتماد عليها بشكل يومي ،كما أنها تمتلك كل التكنولوجيا الحديثة حاليا .

كما يمكن للسيارة الانطلاق مسافة قدرها 327 كيلو متر ،في الشحنة الواحدة وهو مد أكبر من تستطيع أي سيارة .



