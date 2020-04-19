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فن

دينا الشربيني: المخرج هاني خليفة لم ينسحب من لعبة النسيان بسبب كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:47 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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محمد نحلة

قالت دينا الشربيني لـ الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة mbc  إنها لا تعرف سبب انسحاب هاني خليفة من اخراج مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" .



وردا على ما اذا كان المخرج انسحب بسبب انتشار فيروس كورونا قالت دينا الشربيني: لا أعرف في الحقيقة السبب وراء اعتذار هاني خليفة ، ولكنني لا أظن أن كورونا هو السبب ، ولم اتواصل معه بعدها لأعرف سبب قراره ، ولكنني أتوجه له بالشكر على الفترة التي عمل فيها خلال تحضيرات المسلسل وبعد بداية التصوير.



وتابعت : مخرج العمل الحالي أحمد شفيق يقدم مجهود رائع ، وقطعنا شوطا كبيرا من التصوير يصل إلى نصف حلقات المسلسل في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا ، واعتقد اننا سننتهي من التصوير خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان .



وحول الاجراءات الوقائية المتبعة خلال التصوير كشفت دينا عن استعانة شركة الانتاج بطبيب دائم التواجد في موقع التصوير ، ويقوم بالكشف الطبي على جميع العاملين يوميا ، بالإضافة الى الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد قدر الامكان بين الجميع .



يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب واخراج احمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود ، انجي المقدم ، ورجاء الجداوي .


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