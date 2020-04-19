دينا الشربيني: المخرج هاني خليفة لم ينسحب من لعبة النسيان بسبب كورونا

قالت دينا الشربيني لـ الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة mbc إنها لا تعرف سبب انسحاب هاني خليفة من اخراج مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" .





وردا على ما اذا كان المخرج انسحب بسبب انتشار فيروس كورونا قالت دينا الشربيني: لا أعرف في الحقيقة السبب وراء اعتذار هاني خليفة ، ولكنني لا أظن أن كورونا هو السبب ، ولم اتواصل معه بعدها لأعرف سبب قراره ، ولكنني أتوجه له بالشكر على الفترة التي عمل فيها خلال تحضيرات المسلسل وبعد بداية التصوير.





وتابعت : مخرج العمل الحالي أحمد شفيق يقدم مجهود رائع ، وقطعنا شوطا كبيرا من التصوير يصل إلى نصف حلقات المسلسل في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا ، واعتقد اننا سننتهي من التصوير خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان .





وحول الاجراءات الوقائية المتبعة خلال التصوير كشفت دينا عن استعانة شركة الانتاج بطبيب دائم التواجد في موقع التصوير ، ويقوم بالكشف الطبي على جميع العاملين يوميا ، بالإضافة الى الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد قدر الامكان بين الجميع .





يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب واخراج احمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود ، انجي المقدم ، ورجاء الجداوي .