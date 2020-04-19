في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف





شيرين عادل (ولدت في 19 أبريل 1988)، ومعروفة في الوسط الفني باسم شيري عادل، و بدأت مشوارها في الفن طفلة إعلانات، وبرامج الأطفال، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لفترة، لتعود مرة أخرى بعدما كبرت بأول أدوارها السينمائية في فيلم «أصحاب ولا بزنس»، ثم توالت أدوارها الفنية.





وقبل 4 أعوام، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لـ شيري عادل، من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وترتدي فستانًا شفافًا يكشف عن ساقيها.





وانزعجت شيري عادل، بسبب انتشار تلك الصورة، واعتمد مروجوها على برامج تحرير الصور، وإجراء تعديلات عليها، من خلال حذف أجزاء من الفستان، ووضع ألوان مماثلة لساقيها، كي تظهر بساقين مكشوفتين.

تحتفل الفنانة شيري عادل، اليوم الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، وولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها.