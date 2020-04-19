اعتمد على نفسك ولا تلجأ لأي وساطة .. نصيحة الأبراج لمواليد 19 أبريل

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ١٩ أبريل.





شخصية اليوم

في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 20 أبريل فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا، ولديك طبيعة حساسة وعنيدة، وتتمتع أيضا بشخصية جذابة ومغنطيسية، لكن تبدو في أغلب الأحيان متقلب المزاج ومتطلبا جدا!





نصيحة: هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك ولا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

