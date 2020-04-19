مستشفى الباجور النموذجي يستعد لاستقبال مرضى كورونا

أنهى مستشفى الباجور النموذجي استعداداته بشكل كامل ونهائي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد حيث ستصبح مستشفي الباجور النموذجي مكانا لاستقبال المرضي المصابين بكورونا.





وقامت إدارة المستشفي بعمل صيانة كاملة وشاملة لجميع مرافق المستشفي والبنية التحتية لتكون علي أتم الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس والمشتبه في اصابتها





واشتملت محتويات المستشفي علي 50 جهاز تنفس صناعي لاستخدامهم للمرضي في حالة تدهور حالتهم واحتياجهم لتنفس صناعي ، بالإضافة إلى قيام المستشفي بشراء 120 سرير طبي جديد لاستقبال المرضي والمصابين بالفيروس





بالإضافة إلى توجه إدارة المستشفي لوجود مخزون كافي من أدوات التعقيم والبدل الطبية الخاصة بالأطباء والممرضين لحمايتهم من الإصابة بالفيروس أثناء تعاملهم مع المرضي



