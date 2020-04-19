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رياضة

حسني عبد ربه: أحلم برئاسة الإسماعيلي وعضوية اتحاد الكرة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:42 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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ياسمين تيسير
أكد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق أن تولي منصب رئاسة النادي هو حلمه الأكبر خلال السنوات المقبلة. 

وأضاف حسني عبد ربه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه سيضم لمجلسه من لديه رغبه حقيقية قي خدمه النادي، مشيرا إلى أن مصلحة النادي هي الأهم والفيصل عنده.


وتابع أن هناك الكثير ممن يعملون في مجلس إدارة الإسماعيلي لا تعنيهم سوى مصلحتهم الشخصية ولا يعنيهم النادي في شىء.

وأردف أن من ضمن أحلامه أيضا الانضمام لـ مجلس إدارة اتحاد الكرة بشرط وجود خطة محددة يفيد بها الكرة المصرية.
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