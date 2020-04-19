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رياضة

إسماعيل يوسف: طارق حامد أفضل وسط ملعب في مصر.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:57 ص
طارق حامد
طارق حامد
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أفضل لاعب خط وسط في مصر والزمالك حاليًا.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طارق حامد قلب الزمالك النابض وهو الأقرب لخلافتي في الملاعب".

وتابع: "أحب لعب تامر عبدالحميد دونجا وهو كان الأفضل في السنوات الماضية من وجهة نظري في السنوات الماضية، ولكن في الوقت الجاري طارق حامد.

جدير بالذكر أن طارق حامد لاعب الزمالك قدم مستوى مميز طوال مشاركاته مع الابيض في البطولات المحلية والافريقية. 
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