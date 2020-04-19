إسماعيل يوسف : العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات والتدريب أصعب من الإدارة

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يجب تقبل الانتقادات من قبل الجماهير خاصة وأن العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات بشكل مستمر.





وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إذا رغبت في العمل العام وخاصة العمل في المؤسسات الكبيرة فيجب أن يتقبل الجميع الانتقادات، ولو لم نتقبل الانتقادات طوال الفترة الماضية لما كنا نستطيع قيادة الزمالك للنجاح من جديد".



