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رياضة

إسماعيل يوسف : العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات والتدريب أصعب من الإدارة

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:48 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يجب تقبل الانتقادات من قبل الجماهير خاصة وأن العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات بشكل مستمر.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إذا رغبت في العمل العام وخاصة العمل في المؤسسات الكبيرة فيجب أن يتقبل الجميع الانتقادات، ولو لم نتقبل الانتقادات طوال الفترة الماضية لما كنا نستطيع قيادة الزمالك للنجاح من جديد".

وتابع: "العمل في التدريب أصعب بكثير من الإدارة، فالتدريب المسئولية عليك فقط بينما الإدارة تنسب للجماعة. 
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