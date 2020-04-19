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رياضة

نصر عزام: مستندات الإسماعيلي حسمت قضية مدربه السابق.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:27 ص
سيدومير يانفيسكي
سيدومير يانفيسكي
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حسن العمدة
قال المحامي نصر عزام المستشار القانوني للإسماعيلي، إن الاتحاد الدولى للكرة، رفض الشكوى المقدمة من المدير الفني السابق للإسماعيلي، سيدومير يانفيسكي، ضد الدراويش.

وأضاف نصر عزام، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن البلجيكي، تقدم بشكوى ضد الإسماعيلي، مطالبا بتعويض قيمته 250 ألف دولار، عن الفترة المتبقية من عقده ولكن الفيفا رفض تلك الشكوي.

وأوضح نصر عزام، إن الإسماعيلي استند في دفاعه إلى مستندات، قدمها تفيد أن إدارة الدراويش عرضت على المدرب البلجيكي، أن يحصل على مرتب الشهر الأخير له مع النادي، وهو ما رفضه يانفيسكي.

واصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارآ في شكوى مدرب النادي السابق البلجيكي سيدومير يانيفسكى ، حيث قرر رفض شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادي حوالي ٢٥٠ الف دولار.

وتوجه النادي الاسماعيلي بالشكر الى المحامي الدولي نصر الدين عزام و مصطفى نادر الذي تم تكليفهم بمتابعة تلك القضية أمام الفيفا بعد نجاحهم في الحصول على قرار لصالح النادي.

وياتى قرار الفيفا ليؤكد صحة موقف النادي و الاجراءات التي قام بها النادي و الفريق القانوني مع المدرب البلجيكي قبل سفره خارج مصر، و عرض النادي عليه حصوله على مرتب الشهر الأخير له مع النادي.

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