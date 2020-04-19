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رياضة

خبير لوائح: أهلي جدة غير ملزم بدفع الشرط الجزائى فى عقد عبدالله السعيد.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:47 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال محمد بيومي، خبير اللوائح، أن نادي أهلى جدة السعودي، غير ملزم بسداد مبلغ ٢ مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد مع الأهلي.

وأضاف محمد بيومي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عبد الله السعيد هو من فسخ عقده، وبالتالي فإن أهلى جدة السعودي، غير ملزم بسداد الشرط الجزائي.

وأوضح محمد بيومي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض شكوى الأهلي كاملة والاتحاد المصري لا يملك حق الفصل في شكوى الفارس الأحمر، لأنها مرتبطة بناد سعودي، مؤكدا أن الأزمة انتهت ولا علاقة للاعب أو لناديه بيراميدز بها مطلقًا.

تقدمت إدارة النادي الاهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم  للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لناد مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.


جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.
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