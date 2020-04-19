خبير لوائح: أهلي جدة غير ملزم بدفع الشرط الجزائى فى عقد عبدالله السعيد.. فيديو

قال محمد بيومي، خبير اللوائح، أن نادي أهلى جدة السعودي، غير ملزم بسداد مبلغ ٢ مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد مع الأهلي.





وأضاف محمد بيومي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عبد الله السعيد هو من فسخ عقده، وبالتالي فإن أهلى جدة السعودي، غير ملزم بسداد الشرط الجزائي.





وأوضح محمد بيومي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض شكوى الأهلي كاملة والاتحاد المصري لا يملك حق الفصل في شكوى الفارس الأحمر، لأنها مرتبطة بناد سعودي، مؤكدا أن الأزمة انتهت ولا علاقة للاعب أو لناديه بيراميدز بها مطلقًا.



