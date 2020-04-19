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رياضة

الزمالك : نسعى لتجديد عقد كارتيرون للموسم القادم

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:26 ص
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة نادي الزمالك تسعى في الوقت الراهن من أجل تجديد عقود الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كارتيرون تألق مع نادي الزمالك وقدم نتائج جيدة والإدارة تسعى لتجديد عقده لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

 زعمت تقارير تونسية في وقت سابق اتخاذ الترجي قرارا بإقالة الشعباني، مع الدخول في مفاوضات مع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي، قبل أن ينفي الأخير في تصريحات صحفية. 
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