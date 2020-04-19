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أخبار العالم

إصابة 699 عنصرا بالبحرية الأمريكية على متن حاملة الطائرات روزفلت بـ كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البحرية الأمريكية إصابة 669 عنصرا تابعا لها بفيروس كورونا من بين ما يقرب من 5 آلاف شخص يعملون على متن حاملة الطائرات يو إس إس روزفلت.

وبحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، قالت البحرية في بيان السبت إن 94% من الذين تم تعيينهم في السفينة تم اختبارهم حتى الآن.

ويخصع 8 بحارة أمريكيين للعلاج من أعراض كورونا في مستشفى جوام البحري الأمريكي، حيث ترسو السفينة، وقالت البحرية إن أحدهم كان في العناية المركزة، وأن بحارا واحدا، رالضابط تشارلز روبرت ثاكر جونيور، 41 عاما ، من فورت سميث ، أركنساس، توفي الاثنين بسبب فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 35443 حالة، وفقا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

فيما ارتفع  إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى  690714، بعد تسجيل نحو 29 ألف إصابة جديدة.

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