مدرب سيراميكا كليوباترا: نتمنى عودة النشاط الرياضي.. فيديو

قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ، إن فريقه كان على أعتاب التأهل للدوري الممتاز، فى الموسم الماضى.





وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه كانت تفصله دقائق قليلة عن التأهل للدوري الممتاز الموسم الماضي، مؤكدا أنه يتمني عودة النشاط الرياضي، ويجب أن يكون هناك حلول في حالة إلغاء النشاط، متسائلا :" لماذا لا يتأهل سيراميكا باعتباره المتصدر منذ الأسبوع الأول".





وأردف: "بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل رفضوا تصعيد قضية الهبوط في الموسم الماضي لمصلحة الكرة المصرية".



