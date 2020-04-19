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رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: نتمنى عودة النشاط الرياضي.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:05 ص
هيثم شعبان
هيثم شعبان
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حسن العمدة
قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ، إن فريقه كان على أعتاب التأهل للدوري الممتاز، فى الموسم الماضى.

وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه كانت تفصله دقائق قليلة عن التأهل للدوري الممتاز الموسم الماضي، مؤكدا أنه يتمني عودة النشاط الرياضي، ويجب أن يكون هناك حلول في حالة إلغاء النشاط، متسائلا :" لماذا لا يتأهل سيراميكا باعتباره المتصدر منذ الأسبوع الأول".

وأردف: "بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل رفضوا تصعيد قضية الهبوط في الموسم الماضي لمصلحة الكرة المصرية".

وتابع هيثم شعبان :" كان هناك بعض النواقص بداية الموسم ، بدأنا بالتجديد في عناصر الفريق، وكانت فترة إعداد ناجحة للغاية، الإصابات تسببت في تراجع نتائج سيراميكا كليوباترا، وتوقف النشاط مفيد فقط في استعادة اللاعبين المصابين".
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