مدرب سيراميكا كليوباترا: نتمنى عودة النشاط الرياضي.. فيديو

قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ، إن فريقه كان على أعتاب التأهل للدوري الممتاز، فى الموسم الماضى.
وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه كانت تفصله دقائق قليلة عن التأهل للدوري الممتاز الموسم الماضي، مؤكدا أنه يتمني عودة النشاط الرياضي، ويجب أن يكون هناك حلول في حالة إلغاء النشاط، متسائلا :" لماذا لا يتأهل سيراميكا باعتباره المتصدر منذ الأسبوع الأول".
وأردف: "بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل رفضوا تصعيد قضية الهبوط في الموسم الماضي لمصلحة الكرة المصرية".
وتابع هيثم شعبان :" كان هناك بعض النواقص بداية الموسم ، بدأنا بالتجديد في عناصر الفريق، وكانت فترة إعداد ناجحة للغاية، الإصابات تسببت في تراجع نتائج سيراميكا كليوباترا، وتوقف النشاط مفيد فقط في استعادة اللاعبين المصابين".