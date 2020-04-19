فضل: انتخابات اتحاد الكرة عقب اعتماد اللائحة.. فيديو

قال محمد فضل عضو مجلس إدراة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري انه من الوارد ترحيل كأس مصر للموسم المقبل.





واضاف خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إجراء انتخابات اتحاد الكرة عقب اعتماد اللائحة الجديدة".





وتابع محمد فضل:" إلغاء الدوري هذا الموسم غير مقترح".





أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه على أتم استعداد من أجل استئناف بطولة الدوري المصري عقب القضاء على فيروس كورونا.