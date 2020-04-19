أسرع طريقة لعمل صلصة الطعام سهلة وسريعة

لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، لذلك عليك سيدتي إعداد أبسط مكونات الطعام والعصائر والحلوى وتخزينها فى الفريزر.





وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود ، ومن المتعارف عليه ان ربة المنزل تحتاج الصلصة فى أعداد الكثير من الأطعمة والوجبات، وأصناف الطعام.. نقدم أسرع طريقة لعمل وتخزين صلصة الطعام .





قدّمت الشيف هالة فهمي، عبر برنامجها على شاشة «صدى البلد»، طريقة تحضيرها في المنزل، وتتكون من:





3 كيلو طماطم مكعبات

١ بطاطس مكعبات

١ بنجر مكعبات

عصير ليمون

ملعقتين من السكر









طريقة التحضير:





- ضعي الطماطم في حلة على نار مرتفعة وعليها البطاطس المكعبات والبنجر المكعبات وملعقة كبيرة من عصير الليمون وامزجيها مع بعضها البعض حتي تغلي ثم قومي بخفض النار واتركيها لمدة ساعة.

- اتركي الخليط ليبرد ثم قومي بضربه في الخلاط مع القليل من الماء.

- ضعي الصلصة على النار مرة أخري لتبدأ بالغليان.

- في إناء آخر، ضعي السكر على النار حتي يتكرمل ثم قومي بوضعه على الصلصة وامزجيهما مع بعض.

- ضعي الخليط في البرطمان وهو ساخن وانتظري حتى يبرد.