AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسرع طريقة لعمل صلصة الطعام سهلة وسريعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:05 ص
صلصة
صلصة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، لذلك عليك سيدتي إعداد أبسط مكونات الطعام والعصائر والحلوى وتخزينها فى الفريزر.

وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود ، ومن المتعارف عليه ان ربة المنزل تحتاج الصلصة فى أعداد الكثير من الأطعمة والوجبات، وأصناف الطعام.. نقدم أسرع طريقة لعمل وتخزين صلصة الطعام .

قدّمت الشيف هالة فهمي، عبر برنامجها على شاشة «صدى البلد»، طريقة تحضيرها في المنزل، وتتكون من: 

3 كيلو طماطم مكعبات
١ بطاطس مكعبات
١ بنجر مكعبات
عصير ليمون
ملعقتين من السكر


طريقة التحضير:

- ضعي الطماطم في حلة على نار مرتفعة وعليها البطاطس المكعبات والبنجر المكعبات وملعقة كبيرة من عصير الليمون وامزجيها مع بعضها البعض حتي تغلي ثم قومي بخفض النار واتركيها لمدة ساعة.
- اتركي الخليط ليبرد ثم قومي بضربه في الخلاط مع القليل من الماء.
- ضعي الصلصة على النار مرة أخري لتبدأ بالغليان.
- في إناء آخر، ضعي السكر على النار حتي يتكرمل ثم قومي بوضعه على الصلصة وامزجيهما مع بعض.
- ضعي الخليط في البرطمان وهو ساخن وانتظري حتى يبرد.
- ضعي على الوجه القليل من الزيت واتركيها في الثلاجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ايدام باكستاني بالدجاج

طريقة عمل البيتزا خطوة بـ خطوة

طريقة عمل الكورن فلكيس.. خطوة بـ خطوة

هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس

للتسالي .. حضري صوص الفراولة ليناسب الساندوتشات والكيك

حضري الصلصة قبل رمضان أفضل من الجاهزة

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد ١٩ /٤ /٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

مستشار البيت الأبيض: علاج الإيبولا يوقف نشاط فيروس كورونا

مدربون يفتحون النار على نقابة المهن الرياضة.. وفتحي ندا يرفض التعليق

بعد تهديده بـ الاعتزال.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي

مشروب رمضاني.. طريقة تحضير الخروب في دقائق

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي