عادة مدمرة تقع فيها السيدات وتضر بجمالهن

تقع أكثر السيدات فى عادة مدمرة تضر بجمالهن ، وتسبب اضرار للبشرة ، على الرغم من أنهن يحرصن دائما على الاعتناء الدائم بأنفسهن ، ألا أن هذه العادة تقف عائق أمام جمالهن .





كما يعتبر الاعتناء هو أمر ضروري جدًا ولا يتطلب مجهودًا كبيرًا ، لذلك عليك الحرص على اكتشاف هذه العادة الخاطئة . بصحة البشرة هو أمر ضروري جدًا ولا يتطلب مجهودًا كبيرًا ، لذلك عليك الحرص على اكتشاف هذه العادة الخاطئة .





ونشر موقع brightside المعني بالصحة والجمال عادة يومية مدمرة لن يتوقعها احد تؤثر علي صحة البشرة ونضارتها وهي :





استخدام المنشفة لتجفيف الوجه، لأن استخدام المنشفة لتجفيف الوجه يمكن أن يؤدي الى الضرر، إذ إن هذه الأنسجة الرطبة هي بيئة مثالية للنمو البكتيري .



