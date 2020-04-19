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مرأة

عادة مدمرة تقع فيها السيدات وتضر بجمالهن

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:21 ص
البشرة
البشرة
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أسماء عبد الحفيظ
تقع أكثر السيدات فى عادة مدمرة تضر بجمالهن ، وتسبب اضرار للبشرة ، على الرغم من أنهن يحرصن دائما على الاعتناء الدائم بأنفسهن ، ألا أن هذه العادة تقف عائق أمام جمالهن .

كما يعتبر الاعتناء بصحة البشرة هو أمر ضروري جدًا ولا يتطلب مجهودًا كبيرًا ، لذلك عليك الحرص على اكتشاف هذه العادة الخاطئة .

ونشر موقع brightside المعني بالصحة والجمال عادة يومية مدمرة لن يتوقعها احد تؤثر علي صحة البشرة ونضارتها وهي :

استخدام المنشفة لتجفيف الوجه، لأن استخدام المنشفة لتجفيف الوجه يمكن أن يؤدي الى الضرر، إذ إن هذه الأنسجة الرطبة هي بيئة مثالية للنمو البكتيري .

النمو البكتيري يؤدي إلى التهاب الجلد، إضافة إلى ذلك، فإن تنشيف البشرة بواسطة المنشفة عن طريق الفرك يسبب تلف الجلد، لذلك احرصي على تجفيف البشرة بقطعة قطنية أو مناديل ورقية ناعمة وأحرصي على الرفق بالتنشيف وبدون شد الجلد بشكل مبالغ فيه او سريعا .
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