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مرأة

هنفطر ايه النهارده ..عدس بجبة وفطيرة ضفيرة بالحبوب المغذية

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:01 ص
ضفيرة بالحبوب
ضفيرة بالحبوب
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أسماء عبد الحفيظ
أصبح شغل النساء الشاغل فى ظل العزل المنزلي والبقاء فى البيت، هو اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم.

ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب كثيرون بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز، لذلك يحرص موقع صدى البلد على تقديم أفضل قائمة يوميا لأصناف الطعام الثلاثة أليك وجبة الأفطار اليوم .

طريقة عمل العدس بجبة..

1- في قدر على النار، حمي الزيت.

2- قلي البصل المفروم مع رشّة من الملح وقلبي حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

3- إفرمي الثوم والفلفل الأخضر الحار مع الكمون والشطة ورشّة من الملح.

4- ضعي جزء من الخليط السابق فوق البصل وقلّبي لدقائق.

5- أضيفي العدس ثمّ عصير الطماطم والصلصة والقليل من الماء.

6- أتركي الخليط على النار حتى تمام النضوج.

7- أضيفي المعكرونة الشعرية فوق القدر واتركي المحتوى لدقائق إضافية على النار.

8- أضيفي الجزء المتبقي من خليط الفلفل الأخضر الحار والثوم والتوابل إلى العدس.

9- قلّبي المكونات جيدًا ثمّ قدمي الطبق ساخنًا.


طريقة عمل ضفيرة بالحبوب للشيف نجلاء الشرشابي :

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " ضفيرة بالحبوب "
 
مقادير ضفيرة بالحبوب

3 كوب دقيق 
ربع كوب زيت 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
لبن للعجن 
1 ملعقة كبيرة سكر 
رشة ملح 
سمسم 
شمر 
ينسون 
كمون 
حبوب سمسم 
حبة البركة 
الوجه
لبن بودرة 
القليل من الماء 


طريقة تحضير ضفيرة بالحبوب


* في العجانة يخلط الدقيق مع الشمر واليانسون والشمر وحبة البركة

* ثم يضاف اللبن البودرة ثم يضاف الكمون والسمسم

* ثم يضاف رشة ملح ورشة سكر ثم تعجن باللبن

* ثم تترك حتى تختمر ثم تشكل على شكل أصابع طويلة مبرومة ثم يشكل شكل الضفيرة وتترك حتى تختمر مرة أخرى ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
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