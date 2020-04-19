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رياضة

إسماعيل يوسف: استكمال الدوري صعب.. والقرار ليس في يد اللجنة الخماسية

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:40 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار استكمال الدوري المصري صعب للغاية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعتقد أن استكمال الدوري المصري صعب جدا وأتوقع إلغاءه. 

وتابع: "قرار إلغاء الدوري المصري ليس في يد اتحاد الكرة واللجنة الخماسية لكن هو سيتحدد وفقًا للظروف العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتعليق النشاط الرياضي بالكامل تزامناََ مع قرار مجلس الوزراء بسبب تفشي فيروس كورونا. 
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