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فن

محمد نبيل يكتب: عفوا لجنود الجيش الأبيض.. إنها مجرد دراما

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:42 ص
صدى البلد
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قسم الفن

يقاوم "جيشنا الأبيض" على جميع المستويات في القطاع الطبي ببسالة ضد فيروس كورونا المستجد بشكل مثير للانتباه والإعجاب في شتى أنحاء المعمورة، مع دعم كامل من القيادة السياسية والشعبية، والاعتراف بالمجهود والتضحيات التي يقدمها كل من يعمل في الرعاية الصحية ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.


وفي هذا التوقيت الحساس بالذات، خرجت علينا الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بتصريحات حادة، تتوعد فيها صناع فيلم "يوم وليلة" بعد تقديم نموذج لممرضة لعوب داخل الأحداث جسدتها الفنانة التونسية درة، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء لوقف عرض الفيلم على الإنترنت، ومناشدة رئيس الجمهورية بسرعة التدخل للحفاظ على كرامة 600 ألف ممرض وممرضة يعملون بالمنظومة الصحية.

لا أعلم حقيقة ما هي المناسبة للحديث عن هذا الفيلم الذي رفع من دور العرض قبل عدة أسابيع، بعد تمثيله مصر في أكثر من مهرجان سينمائي خارج القطر، بداية من انطلاقه في ختام مالمو للسينما العربية في دورته التاسعة مطلع شهر أكتوبر الماضي، وحصده بعدها بأيام لجائزة أفضل ممثل من الدار البيضاء والتي ذهبت لـ أحمد الفيشاوي، قبل أن ينال اهتمام عدد من النقاد للكتابة عنه مع تقديمه للجمهور المصري.

ربما شاهدته الدكتورة كوثر لأول مرة مؤخرا، أو أوشى أحد المقربين منها بما اقترفته درة في ضمن أحداث الفيلم، عندما اعتادت الدخول في علاقات مشبوهة داخل المستشفى التي تعمل بها مع أحد الأطباء من أجل الحصول على حفنة من الجنيهات، وهو الأمر الذي لا يقصد منه أن الكل سيء، أو مجرم، أو منحرم بطبيعة الحال، ولكنه مجرد تجسيد لنموذج انساني أيا كانت مهنته، مثله كالصحفي المرتشي، أو الضابط الفاسد، أو المحامي السكير، كلها نماذج قدمتها الدراما عبر تاريخها الطويل عشرات المرات، ومرت على خير من مقصلة الرقابة.


الحديث عن طهارة التمريض يعيد إلى الأذهان الانتفاضة الكبيرة التي قام بها أعضاء نقابة التمريض أيضا، عندما تم عرض فيلم "الحرامي والعبيط"، والهجوم الشرس الذي تعرضت له الفنانة روبي التي لعبت دور ممرضة غير سوية، فقامت الدنيا ولم تقعد، بالرغم من محاولة الكثير من العقلاء وقتها تفسير عدم شروع صناع العمل النيل من هذه الفئة تحديدا، وأن لعب شخصية ما تمتهن إحدى المهن يعبر فقط عنها دون المساس بغيرها.


فيلم يوم وليلة يحوي بعض الجماليات، وعليه الكثير من الملاحظات، ولكنه أخيرا مر من الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وتم منحه ترخيصا للعرض في السينمات المصرية، وهي جهة لا تقدم هدايا مجانية قد تحدث بلبلة أو تعكر الصفو العام، لذلك، فرفقا بالدراما، لا تحملوها أكثر مما ينبغي.
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