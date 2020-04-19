اليوم .. نظر محاكمة شخص لاتهامه بقتل مواطن في السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، محاكمة شخص في اتهامه بقتل مواطن عمدًا بدار السلام.
وأسندت النيابة للمتهم "إسلام.ى"، خراط، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، على إثر خلافات بينهما، وأعد لذلك سلاحان أبيضان " مطواة، كتر"، وتوجه للمكان الذى أيقن تواجده به واصطحبه معه بدعوى تصفية خلافهما، وما أن ظفر به حتى أشهر الأسلحة البيضاء وأنهال بها عليه بعدة طعنات، أحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، كما أحرز المتهم أسلحة بيضاء بدون تصريح.