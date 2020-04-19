AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم .. نظر محاكمة شخص لاتهامه بقتل مواطن في السلام

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:02 ص
محاكمة
محاكمة
Advertisements
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر،  محاكمة شخص في اتهامه بقتل مواطن عمدًا بدار السلام.


وأسندت النيابة للمتهم "إسلام.ى"، خراط، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، على إثر خلافات بينهما، وأعد لذلك سلاحان أبيضان " مطواة، كتر"، وتوجه للمكان الذى أيقن تواجده به واصطحبه معه بدعوى تصفية خلافهما، وما أن ظفر به حتى أشهر الأسلحة البيضاء وأنهال بها عليه بعدة طعنات، أحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، كما أحرز المتهم أسلحة بيضاء بدون تصريح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم..محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن عمدا بالساحل

أجندة الحوادث غدا.. إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

أجندة الحوادث اليوم | إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

جنايات القاهرة تقضي بالإعدام لـ 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل في مصر القديمة

المشدد 3 سنوات لعاطل اعتدى على مواطن بـ السلام

اليوم.. محاكمة متهم بقتل مواطن عمدًا بالبساتين

ترشيحاتنا

مفاجأة.. لاعبو الزمالك يشترطون الحصول على المستحقات المتأخرة قبل تخفيض عقودهم

هانى حتحوت: أزمة الأهلى مع عبدالله السعيد مستمرة ..فيديو

محمد نبيل يكتب: عفوا لجنود الجيش الأبيض.. إنها مجرد دراما

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

في ظل تفشي كورونا.. نصائح لمرضى الصدر قبل صيام رمضان

الطبيب الفرنسي ديديه راؤول: انحسار فيروس كورونا قريبا.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

في عيد ميلاد شيري عادل .. تعرف على سر تغيير اسمها وعمرها الحقيقي

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي عن رئاسة النادي

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة