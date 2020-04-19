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حوادث

اليوم .. نظر محاكمة المتهم في القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة"

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:02 ص
محاكمة
محاكمة
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قسم الحوادث
تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر،  محاكمة رئيس قطار "الإسكندرية - أسوان" فى القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة"، للإطلاع على التقرير الفنى لهيئة سكك حديد مصر الخاص بالسرعة الوهمية للقطار.

كانت المحكمة قد انعقدت في جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور دفاع المتهم وسط غياب لدفاع المجني عليه، وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيله، والإطلاع على أقوال الشهود في القضية.

كانت المحكمة قد استمعت فى جلستها قبل الماضية، لأقوال كمسارى القطار وسفرى القطار وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.
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