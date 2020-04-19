إسماعيل يوسف: ما حدث في السوبر "قلة أدب" ولا يليق بالكرة المصرية.. فيديو

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه مستاء بشكل كبير مما حدث بين لاعبي فريقي الأهلي والزمالك في لقاء السوبر.





وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": تواجد القطبين في الإمارات من أجل تقديم صورة مشرفة للكرة المصرية أمام جميع أنحاء العالم، وما حدث كان قلة أدب ولا يليق بالكرة المصرية.





وتابع: "هناك بعض الجماهير تدعي التعصب الجماهيري وهم يتقاضون من وراء ذلك من أجل إشعال الفتنة بين الناديين.



