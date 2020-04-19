ترامب: أحب المسلمين وأتواصل معهم من أجل رمضان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن يلتزم المسلمون الأمريكيون بنفس معايبر التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان مثل المسيحيين في عيد الفصح.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أدلى ترامب بهذه التصريحات بعد أن سئل عن إعادة حسابه على تويتر تغريد لمعلق محافظ بدا أنه يتساءل عما إذا كان المسلمون سيتعاملون بنفس الصرامة التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.





وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات وباء كورونا:"أود أن أقول إنه يمكن أن يكون هناك اختلاف، وعليا أن نرى ما سيحدث، لأنني رأيت تفاوتا كبيرا في هذا البلد".





وأضاف:"إنهم يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يراقبون المساجد".





وأشارت الوكالة إلى أن شهر رمضان يأتي بعد أسبوع ونصف من عيد الفصح، ندما خالف بعض المسيحيين لوائح الصحة العامة بحضور بعد التجمعات الدينية غير المسموح بها حاليا.





وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون اتباع أوامر الإبعاد الاجتماعي، رد ترامب:"لا ، لا أعتقد ذلك على الإطلاق".





وتابع:"أنا شخص يؤمن بالعقائد. ولكن يبدو أن سياسيينا يعاملون العقائد المختلفة بشكل مختلف للغاية..الدين المسيحي يعامل بشكل مختلف عما كان عليه، وأعتقد أنه يعامل معاملة غير عادلة".





وواصل:"أحب المساجد، وأحب أي شخص مؤمن، ولا يهمني ما هو دينه". مؤكدا أنه على تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي في بلاده، من أجل وضع الترتيبات الملائمة.





ولفتت الوكالة إلى أن ترامب اتهم في الماضي بأنه مناهض للمسلمين، حيث كان من أولى قراراته بعد الوصول إلى البيت الأبيض حظر المسافرين القادمين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة.





تم الإبلاغ عن أكثر من 700.000 حالة إصابة بفيروسات كورونا في الولايات المتحدة، مما أجبر المجتمعات الدينية في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.





حثت الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ، إلى جانب خبراء طبيين مسلمين ، على تعليق صلاة الجماعة ، من بين التجمعات الأخرى.



