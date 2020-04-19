إسماعيل يوسف: أتمني حصول رزاق سيسه علي فرصة مع الزمالك.. فيديو

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتمنى عودة رزاق سيسيه إلى صفوف نادي الزمالك من جديد بعد انتهاء إعارته إلى صفوف الاتحاد السكندري نهاية الموسم.





وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رزاق سيسيه وأحمد رفعت، حزنت لرحيلهم خارج الزمالك ولكن هي أمور فنية وأتمنى عودتهم من جديد، فهما ثنائي مفيد للغاية لأي فريق".





وتابع: "مصير عودة أحمد رفعت من جديد في يد كارتيرون الذي يحدد مطالبه للموسم الجديد في الوقت الجاري.



