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عدم تجفيف اليدين يعرضك للإصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:03 ص
خطر عدم تجفيف اليدين
خطر عدم تجفيف اليدين
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أسماء عبد الحفيظ
نصحت منظمة الصحة العالمية الناس بغسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون أو فركهم بمطهر يحتوي على الكحول لمنع انتشار COVID-19. الحفاظ على نظافة اليدين الجيدة هو حاجة الوقت للحد من انتشار الفيروس، ولكن هل تعلم أن تجفيف اليدين مهم بنفس القدر لمنع العدوى مثل غسل اليدين؟ 

وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، يعد تجفيف اليدين باستخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها أمرًا بالغ الأهمية بعد غسل اليدين حيث توجد فرص لانتشار الفيروس من الأيدي المبللة. يُنصح بهذا بشكل أساسي للعاملين في الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع مرضى COVID-19 بانتظام. 

لماذا تزيد الأيدي الرطبة من خطر الإصابة بـ COVID-19؟

 يجب فرك اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل على كلا الجانبين ، كما نصحت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض. قال أحد علماء الأحياء الدقيقة بجامعة ليدز إن الناس لا يميلون إلى غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون. بعد غسل اليدين ، عندما يجففها الناس في الهواء ، تتفجر مسببات الأمراض بسبب سرعة الهواء وتنتشر في جميع أنحاء الحمام.

وهذا يزيد من فرص التلوث البيئي والسطحي بعشر مرات وكذلك تلوث الملابس خمس مرات. وفقا لدراسة نشرت في مجلة العدوى في المستشفيات ، تميل مجففات الأيدي إلى نشر العدوى أكثر من المناشف الورقية. 

أجريت الدراسة في الحمامات العامة بالمستشفيات حيث سمحت بطريقة واحدة فقط لتجفيف اليدين ، إما مجففات الهواء أو المناشف الورقية. في كل أربعة أسابيع ، قاموا بتقييم الفرق ووجدوا أن الحمامات ذات مجففات الهواء تخلق رذاذًا ينتشر في جميع أنحاء المرحاض بما في ذلك الأرضيات ، والأحواض ، ومقابض الأبواب والمجفف نفسه. من ناحية أخرى ، اقتصرت المناشف الورقية على الفيروس فقط. 


لماذا المنشفة الورقية التي يمكن التخلص منها هي الخيار الأفضل؟ 

تجفيف اليدين مهم للغاية ، خاصة في أقسام الرعاية الصحية حيث أن فرصة انتقال العدوى من الفيروسات أعلى في هذه الأماكن. لذلك ، أثناء تجفيف اليدين ، تعد المناشف الورقية الخيار الأكثر فعالية وسرعة مقارنةً بمناشف الأسطوانة القماشية أو منشفة الاستخدام العام.

يعد التجفيف المناسب للأيدي بعد غسلها جزءًا مهمًا من نظافة اليدين حيث أن انتقال مسببات الأمراض أكثر من الأيدي المبللة مقارنة بالأيدي الجافة. تقول دراسة أن تجفيف اليدين بمنشفة ورقية يزيل البكتيريا بشكل فعال ويمنع التلوث المتبادل.

يجب أن يكون تجفيف اليدين مكونًا مهمًا في إجراءات نظافة اليدين، إذا جفت يده دون غسل ملائم ، فسيبقى الفيروس ، يحدث الشيء نفسه عندما يغسل الشخص يديه بشكل صحيح لكنه لا يجففها ، تميل المياه المتبقية على اليدين إلى تلويث الفضاء والأشياء الأخرى أكثر أينما تسقط القطرات. هذا يدل على أنه عندما يتم الجمع بين غسل اليدين المناسب والتجفيف المناسب لليدين ، تصبح الفيروسات محدودة. 
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