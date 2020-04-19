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المناشف الورقية تتفوق على مجففات الهواء للحماية من كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:00 ص
الفرق بين المناشف
الفرق بين المناشف الورقية ومجففات الهواء الساخنة وأيهما
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن الفرق بين المناشف الورقية ومجففات الهواء الساخن، وأيهما أفضل بالأرقام للحماية من العدوي ونقل أنواع البكتريا، وذلك بعد أن أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تجفيف اليدين لا يقل أهمية عن غسل اليدين للحماية من فيروس كورونا .


ما الفرق بين المناشف الورقية ومجففات الهواء الساخن ؟

 الفرق بينهما يعتمد على ثلاثة عوامل هي:

كفاءة التجفيف: 

تستغرق المناشف الورقية حوالي 10-15 ثانية لتحقيق 90 في المائة من الجفاف بينما يستغرق مجفف الهواء الساخن حوالي 40-45 ثانية لتحقيق جفاف مماثل. أيضًا ، باستخدام منشفة ورقية ، يتم تقليل المياه المتبقية إلى 1 في المائة بينما يتم تخفيضها إلى 3 في المائة مع الأخيرة. 

إزالة البكتيريا: 

إن استخدام المناشف الورقية لتجفيف اليدين يقلل من جميع أنواع البكتيريا على اليدين بينما يزيد تجفيف الهواء الساخن من جميع أنواع البكتيريا بسبب انتشار القطرات على المجفف نفسه، كما توفر المناشف الورقية احتكاكًا يقلل من تلوث اليدين ، خاصةً من أطراف الأصابع. التأثير على


التلوث المتبادل: 

يمكن أن تنتشر الفيروسات بواسطة مجففات الهواء إلى نصف قطر يبلغ حوالي ثلاثة أقدام أثناء استخدام منشفة ورقية ، لا تحدث مثل هذه التشتت.. لذلك لا تكون مجففات الهواء الساخن مناسبة في الأماكن الحرجة لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. أيضا ، يمكن لمجففات الهواء النفاثة تفريق التلوث إلى حوالي مترين ، مما يجعل المناشف الورقية الخيار الأفضل بين الجميع.

مشاكل أخرى: 

من عيوب مجففات الهواء الأخرى تهيج الجلد وخشونة وضوضاء تساوي شاحنة ثقيلة تمر على بعد ثلاثة أمتار، ليستنتج الأتي يجب أن يصبح تجفيف اليدين جزءًا مهمًا من نظافة اليدين بالنظر إلى حاجته لاحتواء العدوى. تحدد درجة البلل بعد غسل اليدين مسببات الأمراض المتبقية التي يجب أن تمسحها المناشف الورقية لأنها سهلة ولا تنتشر الفيروسات في مكان آخر.
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