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فن

أخبار الفن.. دينا الشربيني تمدح عمرو دياب في الحظر.. وسر انسحاب مخرج لعبة النسيان من المسلسل

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:03 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


شاهد.. أحدث جلسة تصوير للمطربة سميرة سعيد بالجونة


شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها أحدث جلسة تصوير لها فى الجونة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ، وجاء هذا بعد الإنتهاء من  تصوير أوبريت "أنت أقوى".


دينا الشربيني: عمرو دياب بيخاف على نفسه وبيساعدني في الحظر


قالت دينا الشربيني عن علاقتها بالمطرب عمرودياب خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، إنها مهما تحدثت عنه لن تعطيه حقه.


دينا الشربيني: المخرج هاني خليفة لم ينسحب من لعبة النسيان بسبب كورونا


قالت دينا الشربيني لـ الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة mbc  إنها لا تعرف سبب انسحاب هاني خليفة من اخراج مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" .


محمد رمضان: أفتخر بصداقة نجيب ساويرس.. فيديو


نشر محمد رمضان فيديو مع رجل الأعمال نجيب ساويرس ردا على الرسالة التى دافع فيها عنه، عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب:" شهادة أعتز بها من رجل أفتخر بصداقة رجل الأعمال المصري الناجح #نجيب_ساويرس ".


من غناء المدفعجية.. آسر ياسين يروج للأغنية الدعائية لمسلسل بـ100 وش


طرح الفنان آسر ياسين ألأغنية الدعائية  لمسلسل " 100 وش" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي بعنوان "مليونير"، غناء "المدفعجية".

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