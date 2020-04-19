AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ترسل 450 ألف كمامة طبية إلى أمريكا لمحاربة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الأحد، أن طائرة بوينج من طراز 737-700 حملت 450 ألف كمامة من الصين إلى ولاية نيو هامبشاير الأمريكية يوم السبت.

وقالت الوكالة إن بوين استكملت أول مهمة نقل خاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لها باستخدام طائرة 737-700 من أسطول الشركة لجلب معدات الحماية الشخصية من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنه وفي إطار شراكة مع مؤسس شركة FIRST Robotics دين كامين، نقلت الشركة 450 ألف كمامة طبية سيتم تسليمها إلى المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يحاربون فيروس كورونا في نيوهامبشاير، وذلك وفقا لما ورد في بيان صادر عن شركة بوينج الأمريكية.

وقال البيان إن كامين عمل مع شركة DEKA للبحث والتطوير لتأمين كمامات الوجه من الشركات المصنعة في الصين وتحويلها إلى بوينج لتسهيل نقلها.

وأكد حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو أن "تسليم آخر لإنقاذ الحياة من معدات الوقاية الشخصية قد وصل إلى نيو هامبشاير"، مضيفًا أن الأقنعة سيتم تسليمها إلى المناطق الأكثر احتياجًا عبر الولاية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين يجب أن تتحمل "تبعات" في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا كوفيد 19، في الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة تحقيقا في الأمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لجأت الحكومات لشركات السيارات فى صناعة الأجهزة الطبية؟

روسيا ترسل طائرة عسكرية محملة بمعدات طبية إلى نيويورك للتصدي لكورونا | فيديو

هل ينشأ نظام عالمي جديد؟..الحلفاء يتصارعون في عصر كورونا على المعدات الطبية

آبل تتبرع بأكثر من 20 مليون كمامة طبية للطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم

أحمد تركي يكتب: دبلوماسية القرصنة والسطو .. ظواهر جديدة في العلاقات الدولية لمواجهة كورونا

أعدادها غير كافية.. مليون كمامة طبية تصل نيويورك قادمة من الصين

ترشيحاتنا

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمكياج كثيف .. شاهد أحدث ظهور لنسرين طافش على تيك توك

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي

بعدما أعاد الفيفا الشكوى.. الأهلي يطارد عبدالله السعيد: عايز حقي.. والجبلاية: دراسة الحيثيات شرط التحقيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة