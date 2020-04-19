الصين ترسل 450 ألف كمامة طبية إلى أمريكا لمحاربة كورونا

ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الأحد، أن طائرة بوينج من طراز 737-700 حملت 450 ألف كمامة من الصين إلى ولاية نيو هامبشاير الأمريكية يوم السبت.





وقالت الوكالة إن بوين استكملت أول مهمة نقل خاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لها باستخدام طائرة 737-700 من أسطول الشركة لجلب معدات الحماية الشخصية من الصين إلى الولايات المتحدة.





وأضافت أنه وفي إطار شراكة مع مؤسس شركة FIRST Robotics دين كامين، نقلت الشركة 450 ألف كمامة طبية سيتم تسليمها إلى المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يحاربون فيروس كورونا في نيوهامبشاير، وذلك وفقا لما ورد في بيان صادر عن شركة بوينج الأمريكية.





وقال البيان إن كامين عمل مع شركة DEKA للبحث والتطوير لتأمين كمامات الوجه من الشركات المصنعة في الصين وتحويلها إلى بوينج لتسهيل نقلها.





وأكد حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو أن "تسليم آخر لإنقاذ الحياة من معدات الوقاية الشخصية قد وصل إلى نيو هامبشاير"، مضيفًا أن الأقنعة سيتم تسليمها إلى المناطق الأكثر احتياجًا عبر الولاية.





من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين يجب أن تتحمل "تبعات" في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا كوفيد 19، في الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة تحقيقا في الأمر.



