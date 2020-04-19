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أخبار العالم

العقوبة تصل للسجن 25 عاما.. التحقيق مع رئيس وزراء مالطا في وفاة 5 مهاجرين

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن روبرت أبيلا، رئيس وزراء مالطا أنه يخضع للتحقيق بشأن دوره في وفاة 5 مهاجرين على الأقل حاولوا الإبحار من ليبيا إلى إيطاليا.  

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال في خطاب له إنه تطوع للتعاون مع تحقيق الشرطة، وأنه علم أنه بسبب طبيعة الاتهامات، طلبت الشرطة من قاض فتح تحقيقا ضده وضد مسؤولي القوات المسحلة.

وأضاف أنه تطوع الشرطة في التحقيق بمصرع عدة مهاجرين غير شرعيين في البحر، مشيرا إلى أن تهمة القتل تنطوي على حكم بالسجن المؤبد.

وأشارت الوكالة إلى أن  5 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 7 آخرون حين تعرض مركبهم لمشكلة كبيرة قبالة سواحل مالطا هذا الأسبوع، وذكرت تقارير أن القارب كان يحمل نحو 55 شخصا.

وأوضحت أنه يتم التحقيق في تقارير الشرطة تلقائيا بموجب القانون المالطي، ويمكن بعد ذلك بدء الإجراءات الجنائية استنادا إلى الأدلة التي تم العثور عليها.

وواصلت أن القارب عاد في نهاية المطاف إلى ليبيا بعد أن رصده قارب صيد.

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