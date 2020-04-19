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أصل الحكاية

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد سالم
بدأت أخطار الفيروس المستجد كوفيد 19 المنتمي إلى فصيلة الـ كورونا الفاتكة، تدب في نفوس المواطنين في دولة موريتانيا التي تقع شمال غرب القارة الأفريقية، يوم 13 مارس، حيث تم اكتشاف أو حالة إصابة وهي لـ لشخص أجنبي يحمل الجنسية الأسترالية ،وظهرت عليه أعراض المرض بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

إجراءات مويتانيا لمواجهة كورونا

بدأ الخطر ينتشر في البلاد، مع الإعلان عن اول حالة مصابة بفيروس كورونا حتى اتخذت الحكومة الموريتانية إجراءاتها الاحترازية والتي اتسمت بالصرامة من جانب الحكومة والإلترزام من جانب الشعب أيضا.

تنقل وكالة الأنباء الموريتانية أن اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا، لم تفكر كثيرا حتى اتخذت اجراءاتها التي تشابهت مع الدول المحيطة لكنها كانت الأسرع والأمثل في التنفيذ.

لجأت موريتانيا إلى تعليق الدراسة كليا في البلاد، وأغلقت الحدود الجوية والبرية بينها وبين جميع الدول، كما أخضعت جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي، وزادت على ذلك بـ وقف الحركة بين الولايات.  

كم استغرقت موريتانيا لتقضي على كورونا ؟

من يوم 13 مارس إلى يوم 18 أبريل كانت فترة كافية لـ اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا، لتعلن تغلبها على الوباء.

وبالقياس على دول أخرى في أوروبا تمتلك أكثر مما تمتلكه موريتانيا من إمكانيات طبية أو تكنولوجيا حديثة، يعد ما بذلته موريتانيا انجازا كبيرا، استندت فيه إلى قوة القرار وحسن التنفيذ ووعي الشعب الموريتاني. 

كم عدد الإصابات والوفيات في موريتانيا ؟

بالغعلان عن شفاء آخر حالة في البلاد، وهي لـ طالبة موريتانية قادمة من فرنسا، اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، يصبح عدد المصابين الجدد في البلاد "صفر".

بينما اصيب في موريتانيا إجمالا 7 أشخاص فقط، ولم يتمكن الفيروس من تجاوزهم إلى آخرين بسبب الاجراءات الإحترازية المتبعة سلفا، وسجلت الوفيات بسبب كورونا في البلاد حالة واحدة فقط، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. 
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