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تعليم

وزير التعليم يرد على المطالبين بالسماح لطلاب اللغات بكتابة الأبحاث بالعربية

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:06 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه الشديد من أولياء الأمور الذين يثيرون الجدل الآن، ويطالبون بالسماح لطلاب المدارس اللغات بكتابة الأبحاث المطلوبة باللغة العربية.

وتساءل وزير التربية والتعليم : لماذا أدخلتم ابناءكم مدارس لغات؟ ، وقال : لو كان الطالب يدرس في مدرسة لغات تُدرس موادها بالانجليزية مثلا، فهنا يجب كتابة البحث باللغة الإنجليزية، مع بعض العبارات العربية، لكن اللغة ليست هي الأساس في التقييم ، بل القدرات والجهد".

وقال وزير التربية والتعليم : "بعد أن أقرت الجامعات أمس مشروعات الأبحاث على طلابها بدلا من الامتحانات التقليدية ، فنحن نؤكد أننا الان في التعليم قبل الجامعي نعد الطالب في المدرسة لما هو قادم، كما أن الجامعات أقرت التعليم عن بعد ونحن نقوم بتحضير التلاميذ لهذا" بالفعل في المدارس ، أي أن المنظومة التعليمية أصبحت مترابطة ومتكاملة وتسعى للتوافق مع متطلبات العصر.

وأخيرا أكد وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد لا يعتمد في التقييم على فكرة الدرجات، مطالبا أولياء الأمور بعدم إحباط أولادهم، ولا التأنيب على الخطأ، فقط التشجيع على الأفضل.
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