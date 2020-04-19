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رياضة

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:32 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يرغب في الرحيل عن منصبه بالنادي.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق علي تدعيم صفوف فريقه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، رفض تعاقد القلعة الحمراء مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار حاليا بالدوري الإماراتي.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تحفظ لاعبي الفريق على فكرة تخفيض عقودهم خلال الفترة المقبلة.

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة نادي الزمالك تسعى في الوقت الراهن من أجل تجديد عقود الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
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