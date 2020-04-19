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منوعات

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:03 ص
بيض شم النسيم - كورونا
بيض شم النسيم - كورونا
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عزة عاطف

اصطبغت الأعياد في 2020 بالحزن والقلق فلا بهجة في وجود الفيروس القاتل من حولنا يصيب ويقتل من يشاء، الكثيرون يختبئون في منازلهم خشية الإصابة والآخرين يعملون ليلًا ونهارًا للحد من تفشيه، ومع ذلك تبقى الاحتفالات مفتقدة للبهجة والألوان كعيد شم النسيم.

 

عادة تلوين البيض في عيد شم النسيم والتجمع لأكل الرنجة والفسيخ أصبحت شبه مستحيلة، فالناس في حاجة أكثر للحد من استهلاك المواد الغذائية كالبيض وفي نفس الوقت لا وجود للتجمعات من أجل تناول الأكلة الرسمية المفضلة.

 

لكن عدد من الناس قرروا عكس الأحداث التي يشهدها العالم على بيض شم النسيم أو (عيد الفصح)، فحولوها إلى أشكال ترتدي الكمامات وأخرى تشبه الفيروس، إليكم بعضها:

 

تلوين بيض شم النسيم

موظفة أمريكية في متجر للكعك تعد أرانب عيد الفصح من الشوكولاتة لكنها "ترتدي الكمامات".

 

 

تلوين بيض شم النسيم

صانع شوكولاتة فرنسي يصمم بيض العيد على شكل فيروس كورونا ويعرضها في متجره.

 

تلوين بيض شم النسيم

نشر عدد من الأشخاص صورًا للبيض يرتدي الكمامات في إشارة لما يعانيه العالم نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا القاتل، شاهد الصور في الأسفل:
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