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مرأة

لا تخجل وسيطر على مشاعرك .. 10 قواعد لعلاج أزمة فقدان الوظيفة في زمن كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:39 ص
كيف تدير أزمة فصلك
كيف تدير أزمة فصلك من العمل
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أسماء عبد الحفيظ
أدى تأثير COVID-19 على الاقتصاد إلى تسريح الموظفين وفقدان الوظائف في جميع أنحاء العالم مع عدم وجود خيار أمام الشركات الصغيرة والكبيرة سوى تسريح الموظفين بسبب الاضطرابات الاقتصادية الهائلة.. يمكنك التعامل مع ضغوط فقدان الوظيفة، وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير إليك 10 قواعد لعلاج أزمة فقدان الوظيفة في زمن كورونا.

1. السيطرة على مشاعرك 

2. لا تخجل

3. التواصل بصراحة مع المقربين 

أبقِ اتصالاتك مفتوحة مع زوجك وشريكك وأطفالك.

4. تذكر أن فقدان الوظيفة أمر عادي 

5. تجنب الأفكار السلبية 

اقضِ الوقت مع الأشخاص الذين يؤمنون بك ومستقبلك والذين سيرفعونك بشكل إيجابي. تجنب التحدث إلى الأشخاص السلبيين لأن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العقلية مما يؤدي إلى التوتر والقلق والخوف. 

6. واجه مخاوفك 

قلل من قلقك وخوفك من خلال التفكير للحظة في أكثر ما تخاف منه وابدأ في العمل عليه لمعالجة الخوف. إن الخوف كثيرًا من فقدان الوظيفة سوف يسحبك إلى أسفل فقط. تحدث مع عائلتك أو أصدقائك عن خوفك حتى تتمكن من الخروج منه. 

7. اعتني بصحتك 

لتخفيف التوتر والقلق والخوف من النوم وممارسة الرياضة والاسترخاء وتناول نظام غذائي متوازن. استغل وقتك الإضافي لممارسة نشاط لا دراسي لا يمكنك القيام به بسبب نوبة عملك. افعل الأشياء التي تجعلك سعيدا. ركز على تناول الأطعمة المغذية للحفاظ على صحتك وتجنب استهلاك الكحول والمواد المسببة للإدمان الأخرى لأنها ستضعف صحتك. حاول القيام ببعض التمارين مثل تمارين الأثقال والمشي والجري والسباحة والرقص للحفاظ على نشاطك البدني.

8. اكتب عن مشاعرك 

خذ دفتر ملاحظات واكتب كل ما تشعر به بشأن الاستغناء عنك ، ويمكن أن يشمل ذلك الأشياء التي كنت ترغب في فعلها أو قولها لمديرك السابق. إن تخفيف مشاعرك سيقلل من توترك قليلًا. 

9. لا تفقد الأمل


10. احصل على مساعدة متخصصة 

عند الحاجة إذا كنت تشعر بالحزن الشديد والقلق والاكتئاب ، مما يعطل حياتك الطبيعية ، فاطلب مساعدة أخصائي الصحة العقلية. 
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