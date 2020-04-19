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أخبار العالم

كورونا يتسبب في أزمة جديدة بين BBC وروسيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
طالبت موسكو أمس السبت من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التركيز على تغطية تفشي فيروس كورونا في بريطانيا بدلا من روسيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إنه يتعين على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تكريس المزيد من تغطيتها للأحداث الجارية في المملكة المتحدة والتوقف عن تغطيتها المتحيزة ضد روسيا.

وكتبت زاخاروفا عبر صحفتها على فيسبوك:"لقد قرأت وشاهدت بي بي سي، إنها أقرب إلى السخافة. كل شئ في مجمله يتعلق بروسيا، إما عن روسيا أو من روسيا، اختبار دقيق للكلمات والتعبيرات والعواطف التي تشكل تصورا سلبيا للواقع".

ووصفت زاخاروفا التغطية الإخبارية لـ BBC عن روسيا بأنه منحازة ومغرضة وتقدم أحكاما مسبقة بشكل متعمد.

وأضافت زاخاروفا أن تغطية بي بي سي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا لا تتناسب مع الوضع الذي يحدث على الأرض، داعية بي بي سي إلى توجيه اهتمام أكبر للأحداث التي تجري في بريطانيا.

وكتبت زاخاروفا:"نعم، وأريد المزيد من الأخبار حول المملكة المتحدة على بي بي سي. لا تخجل، لديك شيء لتظهره".

وفي مارس الماضي، وقعت محكمة في موسكو غرامة قدرها 36 ألف روبل (487 دولارًا) على مذيعة بي بي سي وورلد نيوز ورئيسة تحريرها في روسيا، ما مجموعه 36 ألف روبل (487 دولارًا) بسبب أربعة انتهاكات لقوانين البث الروسية. فشل المذيع في تقديم محتوى إلى أرشيف الدولة الروسية وعدم عرض الفئة العمرية لكل برنامج. بحسب الوكالة.
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