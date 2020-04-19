واتساب يطلق ميزة جديدة لمواجهة كورونا..تفاصيل

يأتى تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب Whatsapp" كأكثر تطبيقات الرسائل إستخدامًا حيث يعتمد عليه أكثر من 2 مليار شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، وبالتالى يمتلك العديد من المميزات التي تدفع الجميع لتفضيله عن غيره.





وبحسب ما ذكره موقع Indiatoday، فإن واتسآب يوفر ميزة ستضع حدًا لخطر الشائعات و تسمح للمستخدمين بالتحقق مما إذا كانت الرسائل تضم معلومات حقيقية أم لا، لمنع إنتشار الأخبار الكاذبة والنصائح الطبية الخاطئة لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت الشركة أنه عندما يتلقى المستخدمين رسائل عبر واتسآب ، تمت إعادة توجيهه forwarded عدة مرات، سوف يجدون رمز بحث بجوار النصوص مباشرة برمز سهم مزدوج search icon.





وعند اختيار البحث في المحتوى المعاد توجيه على الإنترنت يتم تحميل الرسالة مباشرة إلى Google للتأكد ما إذا كانت الرسالة تحتوى على أخبار تم التحقق منها أم لا، ولا تزال الميزة قيد الإختبار حاليًا، وسيقوم WhatsApp بطرح الميزة قريبًا لأجهزة Android و IOS.





وقام WhatsApp بتعديل ميزة التحميل التلقائي فى أخر تحديث ولن يتم تنزيل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر تلقائيًا عبر التطبيق.



