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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. واتساب يطلق هذه الميزة لمواجهة كورونا..اختراق بيانات 23 مليون مستخدما للعبة شهيرة

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

يأتى تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب Whatsapp" كأكثر تطبيقات الرسائل إستخدامًا حيث يعتمد عليه أكثر من 2 مليار شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، وبالتالى يمتلك العديد من المميزات التي تدفع الجميع لتفضيله عن غيره.

سرب مجموعة من الهاكرز أسماء وكلمات سرية، لما يقرب من 23 مليون مستخدم لتطبيق لعبة أطفال إلكترونية على الإنترنت تديرها شركة الألعاب الكندية Ganz. 

أجرى موقع Spotify لخدمة البث الموسيقى، تحديثا جديدا على القوائم الموسيقية الخاصة به، وذلك على هواتف آيفون و أندرويد. 

اتهمت شركة AnandTech للتكنولوجيا شركة MediaTek التايوانية الشهيرة التى تقوم بتصنيع معالجات ورقاقات هواتف سونى و شاومى و أوبو و فيفو وRealme بالغش والتلاعب في معايير تصنيع المعالجات. 

أطلقت شركة سامسونج العام الماضى، هاتف Samsung Galaxy Note10 ، مع بطارية تصل قدرتها ل 3.500 مللى أمبير، إلا أنها تستعد العام الحالى لإطلاق سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note20 بعد أيام قليلة من الآن والتى ستأتى بقدرة بطارية أعلى. 

ذكرت صحيفة Tech Times أن شركة جوجل تعمل على إصدار بطاقة ائتمانية لمستخدميها ، تسمى Google Pay ستنافس بطاقة شركة آبل الائتمانية Apple Card ، وستستخدم لشراء مجموعة كبيرة من المشتريات.

قررت خدمة البث التليفزيونى نتفليكس نشر عدد من الأفلام الوثائقية المجانية التعليمية على موقع يوتيوب، وذلك لإفادة الطلاب  أثناء تفشى فيروس كورونا. 
 
في ظل الجهود المكثفة للحكومات، لمنع التجمعات والسفر والحجر الصحي، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، نجح قطاع التكنولوجيا، في توفير أنشطة واجتماعات للتقارب بين المواطنين خاصة بعد إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد، وتعرض "صدى البلد" أهم البرامج والوسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمشاركة فى الاحتفالات وتقديم التهانى للأقباط بمناسبة عيدهم المجيد.

قالت شركة Alphabet المالكة لشركة جوجل، إنها ستتنازل عن الرسوم المفروضة على ناشري الأخبار التى تحددها الشركة  للإعلانات التي يتم عرضها على صفحاتها أو مواقعها على الإنترنت لخمسة أشهر قادمة.

يستخدم تطبيق الرسائل واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويعتبر من أشهر تطبيقات المراسلة ويتم استخدامه لأسباب متعددة. 

قامت شركة آبل بإطلاق أحدث هاتف آيفون لها رسميا منذ أيام قليلة ، وهو هاتف iPhone SE والمعروف ب iPhone 9 كأول هاتف آيفون لها هذا العام، بالإضافة إلى أنه أرخص هاتف حديث لها.  

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