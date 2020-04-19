أخبار العلوم والتكنولوجيا .. واتساب يطلق هذه الميزة لمواجهة كورونا..اختراق بيانات 23 مليون مستخدما للعبة شهيرة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





واتسآب يطلق هذه الميزة لمواجهة كورونا..تفاصيل يأتى تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب Whatsapp" كأكثر تطبيقات الرسائل إستخدامًا حيث يعتمد عليه أكثر من 2 مليار شخص حول في العالم، لذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، وبالتالى يمتلك العديد من المميزات التي تدفع الجميع لتفضيله عن غيره.





هاكرز يخترقون بيانات 23 مليون مستخدما للعبة أطفال شهيرة سرب مجموعة من الهاكرز أسماء وكلمات سرية، لما يقرب من 23 مليون مستخدم لتطبيق لعبة أطفال إلكترونية على الإنترنت تديرها شركة الألعاب الكندية Ganz.





تطبيق Spotify للأغانى يمنح مستخدميه تجربة رائعة بسبب هذا التحديث أجرى موقع Spotify لخدمة البث الموسيقى، تحديثا جديدا على القوائم الموسيقية الخاصة به، وذلك على هواتف آيفون و أندرويد.



اتهام بالغش لشركة ميديا تيك المصنعة لمعالجات هواتف سوني وشاومى وأوبو اتهمت شركة AnandTech للتكنولوجيا شركة MediaTek التايوانية الشهيرة التى تقوم بتصنيع معالجات ورقاقات هواتف سونى و شاومى و أوبو و فيفو وRealme بالغش والتلاعب في معايير تصنيع المعالجات.

سامسونج تطلق هواتف Samsung Galaxy Note20 ببطاريات عملاقة أطلقت شركة سامسونج العام الماضى، هاتف Samsung Galaxy Note10 ، مع بطارية تصل قدرتها ل 3.500 مللى أمبير، إلا أنها تستعد العام الحالى لإطلاق سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note20 بعد أيام قليلة من الآن والتى ستأتى بقدرة بطارية أعلى.



تنافس Apple Card.. جوجل تطلق بطاقة Google Pay الإئتمانية ذكرت صحيفة Tech Times أن شركة جوجل تعمل على إصدار بطاقة ائتمانية لمستخدميها ، تسمى Google Pay ستنافس بطاقة شركة آبل الائتمانية Apple Card ، وستستخدم لشراء مجموعة كبيرة من المشتريات.

شاهد .. نتفليكس تنشر 10 أفلام وثائقية مجانا على يوتيوب للطلاب قررت خدمة البث التليفزيونى نتفليكس نشر عدد من الأفلام الوثائقية المجانية التعليمية على موقع يوتيوب، وذلك لإفادة الطلاب أثناء تفشى فيروس كورونا.

في ظل الجهود المكثفة للحكومات، لمنع التجمعات والسفر والحجر الصحي، لاحتواء انتشار فيروس كورونا ، نجح قطاع التكنولوجيا، في توفير أنشطة واجتماعات للتقارب بين المواطنين خاصة بعد إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد، وتعرض "صدى البلد" أهم البرامج والوسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمشاركة فى الاحتفالات وتقديم التهانى للأقباط بمناسبة عيدهم المجيد.



