الصحف الإماراتية.. بن راشد: سننتصر على كورونا.. الإمارات تتصدر دول العالم في اختبارات الفيروس.. استيراد علاج لـ كوفيد 19 من الهند.. وبيان من الفلك الدولي بشأن غرة رمضان 2020

* حمدان بن محمد بن راشد: نسابق الزمن للانتصار على كورونا

* الشائعة الصحية في الإمارات تكلف 20 ألف درهم

* الإمارات تستورد 5.5 مليون حبة من دواء هيدروكسي كلوركين









تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية حيث سلطت الضوء على تأكيد الشيخ محمد بن راشد على انتصار بلاده على وباء فيروس كورونا في نهاية الأمر.





*محمد بن راشد: سوف ننتصر





وبحسب "البيان"، بث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مزيدًا من الطمأنينة في القلوب، والثقة والأمل في قدرة الإمارات على تجاوز الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم في مواجهة فيروس «كورونا» وتبعاته.





وتعليقًا على فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد، يوحد فيه الصفوف في تكاتف وتلاحم، شدد بالقول: سوف ننتصر. وجاء في الفيديو أن هناك الآن فريقًا واحدًا يستحق تشجيعنا ودعمنا وتخفق له قلوبنا، مشيرًا بذلك إلى كوادر خط الدفاع الأول في مواجهة «كورونا»، واصفهم بالنجوم والعظماء على مدار الزمان.





إلى ذلك أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، «إننا جميعًا اليوم نسابق الزمن من أجل أن تبقى الإمارات دائمًا أكبر من كل التحديات، وأن عملية التصدي للأزمة العالمية الراهنة، تسير في دبي وفق استراتيجية متكاملة تقوم على التحرك الاستباقي تحسبًا لكافة السيناريوهات، بما يؤكد جاهزية الإمارة للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الاحتمالات».





*مركز الفلك الدولي يصدر بيانا حول بداية شهر رمضان 2020





وبحسب "البيان"، أصدر مركز الفلك الدولي بيانا حول بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ 2020 م.





وقال البيان:"حيث أن شهر شعبان قد بدأ يوم الخميس 26 مارس 2020م في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م. ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا".





وأضاف:"في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 إبريل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس".





أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 إبريل بمشيئة الله.





وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس، فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا. ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.





وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.





أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 إبريل.





وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 23 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:





- القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة.





- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة.





- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة.





ورؤية الهلال يوم الخميس من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقاهرة غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. في حين أن رؤية الهلال من الرباط والخرطوم ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة. ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.





*20 ألف درهم غرامة الترويج للشائعات الصحية في الدولة





وبحسب "الإمارات اليوم"، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان. وحدّد غرامة لمن يروج الشائعات الصحية في الدولة، تبلغ قيمتها 20 ألف درهم.





ويهدف القرار إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة، قد تعمل على تضليل الرأي العام.





*5.5 مليون حبة لعلاج «كورونا» في طريقها إلى الدولة من الهند





وبحسب "الخليج"، بتوجيهات من القيادة، نجحت سفارة دولة الإارات بنيودلهي في الحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين المستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد إلى الدولة.





وأضافت:"ومن المقرر أن تكون الشحنة الأولى من الدواء، في طريقها إلى الدولة، حاليًا؛ إذ تتضمن 5.5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا، وعليه ثمنت السفارة تعاون الحكومة الهندية، في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة".





*الإمارات تتصدر العالم بمعدلات فحوص «كورونا»





وبحسب "الخليج"، تواصل دولة الإمارات صدارتها على مستوى دول العالم في إجراء فحوص فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وبنسبة مرتفعة جدًا لجهة نسبة الفحوص لكل مليون شخص بأكثر من 77550 فحصًا للمليون (7.75%)، وبفارق كبير عن الدولة الثانية في القائمة (النرويج 2.58%)، لتعزز دولة الإمارات إجراءات التأكد من سلامة السكان من فيروس «كورونا» المستجد.





ووفقًا لبيانات «ورلد ميترز»، قفزت النسبة في دولة الإمارات بشكل كبير خلال شهر؛ حيث أفادت بيانات 17 مارس/آذار 2020 عن فحص 13020 فردًا من بين كل مليون نسمة؛ للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض الفيروس.





وتؤكد هذه الإحصاءات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الإمارات في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره؛ حيث جاءت بعد الإمارات والنرويج، سويسرا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا بأكثر من 2%، ومن ثم هناك عدد آخر من الدول الأوروبية إلى جانب أستراليا وكندا وروسيا والولايات المتحدة (1.09%).



