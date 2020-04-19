AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد: 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات بالأماكن غير المخصصة

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:13 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرارًا بحظر إلقاء المخلفات بأنواعها بالأماكن غير المخصصة لهذا الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لهذا القرار.


ونص القرار الصادر برقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٠ على تكليف الوحدات المحلية بالمراكز بتخصيص أماكن محددة لإلقاء المخلفات في الأماكن  المخصصة لها من قبل  المختصين بجهاز شئون البيئة.


وأوضح المحافظ ان القرار ينص ايضا علي مصادرة السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالطرق، بالمخالفة لهذا القرار لمدة ٣ أشهر وتوقيع غرامات مالية على أصحابها تصل لـ ٢٠ ألف جنيه، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة ونظافة الطرق والشوارع الرئيسية.


يأتي ذلك ضمن الجهود التي تتبناها المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للقرى والمدن بجميع  مراكز المحافظة الخمس.

لكل اسم حكاية ... "عائلة الخطايبة" من بلاد الحجاز لبلاط الوادي الجديد

منذ عصر الأسرات.. معبد قصر الغويطة بالوادي الجديد تاريخ اندثر تحت الرمال

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: السماح بزراعة 10% فقط من أراضي الاستصلاح بمحصول البرسيم

أحدث مستجدات كورونا.. إغلاق قاعات الأفراح بالوادى الجديد خوفا من تفشى الفيروس

الوادى الجديد تعلق كافة أنشطة المعارض ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

خوفا من كورونا.. تعليق العمل بسوق الخميس الأسبوعي في الوادي الجديد

من العصر البطلمي .. معبد قصر الزيان بـ الوادى الجديد تاريخ اندثر تحت الركام

لكل اسم حكاية ... "عائلة الخطايبة" من بلاد الحجاز لبلاط الوادي الجديد

ترشيحاتنا

لا تخجل وسيطر على مشاعرك .. 10 قواعد لعلاج أزمة فقدان الوظيفة في زمن كورونا

أسرع طريقة لعمل صلصة الطعام سهلة وسريعة

حدث ليلا.. دينا الشربيني تتحدث عن أسرار عمرو دياب.. ووزير التعليم: سيبوا ولادكم يعملوا الأبحاث بمفردهم

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

الأهلي يرفض التعاقد مع حارس مرمى خلفًا لـ شريف إكرامي

AdvertisementS

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

في عيد ميلاد شيري عادل .. تعرف على سر تغيير اسمها وعمرها الحقيقي

مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي عن رئاسة النادي

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن حصيلة مصابي كورونا: الرقم مرعب.. والصحة العالمية تزف بشرى عن علاج اليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو