محافظ الوادي الجديد: 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات بالأماكن غير المخصصة

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرارًا بحظر إلقاء المخلفات بأنواعها بالأماكن غير المخصصة لهذا الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لهذا القرار.





ونص القرار الصادر برقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٠ على تكليف الوحدات المحلية بالمراكز بتخصيص أماكن محددة لإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها من قبل المختصين بجهاز شئون البيئة.







وأوضح المحافظ ان القرار ينص ايضا علي مصادرة السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالطرق، بالمخالفة لهذا القرار لمدة ٣ أشهر وتوقيع غرامات مالية على أصحابها تصل لـ ٢٠ ألف جنيه، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة ونظافة الطرق والشوارع الرئيسية.





يأتي ذلك ضمن الجهود التي تتبناها المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للقرى والمدن بجميع مراكز المحافظة الخمس.

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