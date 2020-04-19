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محافظات

ربنا كتب لي عمر جديد.. كيف نجا الحاج عفيفي من الموت بسبب كورونا؟.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:10 ص
الحاج عفيفي
الحاج عفيفي
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إبراهيم الهوارى

ودع الحاح عفيفى 72 عاما الطاقم الطبي بمستشفي الحجر الصحي بقها بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا وسلبية عينته لمرتين متتاليتين.


وأكدت المستشفى أن الحاج عفيفي كانت حالته حرجة، واحتاج لرعاية مركزة ومتابعة مستمرة حتى كلل الله مجهود الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعمال بتمام شفاءه اليوم.


الحاج عفيفى دخل المستشفى بعد اكتشاف اصابته بفيروس كورونا المستجد معتقدا عدم خروجه ورؤية اهله مرة اخرى بسبب حالته الحرجة وظروفه الصحية وتخوفه من كورونا بعدما أشيع أن الفيروس الذي تم توصيفه بانه جائحة ووباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية لا يسلم منه كبار السن لكن كان للأقدار رأي آخر فقد أتم الرجل شفاءه.


مكث الحاج عفيفى داخل غرفته في مستشفى مستشفى العزل الصحي بقها المركزي لتبدأ رحلة علاجه فيها والتى تحولت نتائجه من إيجابية إلى سلبية، واصبح اكبر مسن يتعافى من فيروس كورونا، بعد فترة عزله داخل غرفة العزل.


وبعد أسبوعين أثبتت نتائج التحاليل سلبية حمله للفيروس، وهو ما قابله بفرحة كبيرة، حيث كللت النتيجة فترة صبره وتحمله للفيروس وهو ما عبر عنه قائلا: "الحمد لله ربنا كرمني والنتيجة اتحولت من ايجابية لسلبية، انا كنت داخل المستشفى بموت وربنا كتب لى عمر جديد.


روح المحبة والود التي عامل بها الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي بقها، جعلت الرجل المسن لا ينساهم، حتى وجه لهم رسالة قائلا: " مفيش واحد منهم اتاخر لحظة عليا، وشغالين مبيناموش وكانوا بيعاملوني على إني واحد منهم وكأنهم أسرتي وعائلتي".


وكانت مستشفى قها المركزي للعزل بالقليوبية قد اعلنت شفاء 10 حالات كانت مصابة بفيروس كورونا بعد تعافيهم ليغادرون المستشفى اليوم السبت بعد التأكد من سلبية عيناتهم.


وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن جميع الحالات الموجودة حاليا مستقرة وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.


وطالب المستشفى المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل، وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ربنا كتب لي عمر جديد.. كيف نجا الحاج عفيفي من الموت بسبب كورونا؟.. صور
ربنا كتب لي عمر جديد.. كيف نجا الحاج عفيفي من الموت بسبب كورونا؟.. صور
ربنا كتب لي عمر جديد.. كيف نجا الحاج عفيفي من الموت بسبب كورونا؟.. صور
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