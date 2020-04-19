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أخبار العالم

فرنسا تعلن موعد رفع الإغلاق العام في 11 مايو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت رئيسة البلدية للعاصمة الفرنسية باريس، إنه سيكون بإمكان الناس التنقل بشكل حذر ويمكن ركوب باصات النقل العام ومترو الأنفاق لكن بعد تعقيم أيديهم قبل ركوبهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

ومن المرجح أن يتم إلزام الركاب بوضع كمامات في وسائل النقل العام، فور رفع إجراءات العزل العام.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا في إنهاء العزل العام في 11 مايو، مع توقع استئناف الدراسة في المدارس بعد ذلك، لكن الحكومة لم توضح بعد الموعد الذي من المرجح أن تستأنف فيه قطاعات أعمال مثل المقاهي ودور السينما نشاطها، وإلى أي مدى سيسمح للناس بالتنقل.

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