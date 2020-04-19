ضبط عامل استولى على مليون جنيه من 5 أشخاص بداعي توظيفها بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد" من ضبط عامل يقيم دائرة مركز سوهاج، استولي على مليون جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري إلا أنه لم يف بوعوده.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ”منطقة جنوب الصعيد” يتضمن بلاغا من (علاء.ص.أ – 30 عاما) عامل و 4 آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من (أبو دهب.م.م - 35 عاما) عامل ويقيم عرابة أبو دهب دائرة المركز.





وتضمن البلاغ قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبلغ مليون و40 ألف جنيه بقصد توظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها.





تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وجارِ عرض المتهم علي النيابة العامة.