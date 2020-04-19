بمناسبة شم النسيم .. الصحفيين خارج نطاق الخدمة غدا

قررت إدارة نقابة الصحفيين ، منح جميع العاملين اجازة رسمية اليوم وغدا الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ، بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.





وأصدرت نقابة الصحفيين قرار إداري ، جاء نصه،

بعد الاطلاع علي القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وعلى القانون رقم 76 لسنة ۱۹۷۰، وعلي اللوائح الداخلية للنقابة، تقرر ما يلي :أولا :- اجازة للنقابة يومي الأحد والاثنين الموافقین ١٩ و٢٠ أبريل ۲۰۲۰ ، وذلك بمناسبة الأعياد وشم النسيم ، و علي جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

ويستئانف العمل بنقابة الصحفيين صباح الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل ، مع توفير كافة الخدمات للأعضاء النقابة .