محافظ الغربية يهنئ الأقباط بعيد القيامة: يظهر روح التآخي بين عنصري الأمة

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ونائبه الدكتور أحمد عطا وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملون بها بأسمى آيات التهاني لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.



