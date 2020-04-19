محافظ الغربية يهنئ الأقباط بعيد القيامة: يظهر روح التآخي بين عنصري الأمة

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ونائبه الدكتور أحمد عطا وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملون بها بأسمى آيات التهاني لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وأشاد محافظ الغربية في تصريحات له اليوم ، بروح المودة والتسامح والتآلف التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا تلاحم الشعب المصري بنسيجه الواحد واصطفافه الوطني خلف قيادته السياسية، داعيًا المولى القدير أن يحقق لمصر وشعبها مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.