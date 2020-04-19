بوتين في رسالة "عيد الفصح" يؤكد أهمية القيود الروسية لمكافحة كورونا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن البلاد تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي.





وقال بوتين - في رسالة معايدة بمناسبة عيد الفصح المجيد نُشرت على الموقع الالكتروني للقصر الرئاسي "الكرملين"، ونقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية"- إن "جميع المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول.. كما أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.. مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك".





وأضاف "أن العيد يأتي هذا العام في ظروف القيود القسرية الضرورية لمكافحة انتشار الوباء"، مؤكدًا أنّ جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم ودعم الاقتصاد تتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة وهي موجودة بالفعل لدى روسيا.





وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده "تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة (كوفيد-19) وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب".