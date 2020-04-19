السوبر سيت تمارين لتقوية عضلات الجسم وتساعد في حرق الدهون| فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات والمساعدة على حرق الدهون.





وقال حسام أبو هاشم خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هذه التمارين الرياضية يمكن أن تمارس بأساليب كثيرة منها تمارين السوبر سيت، موضحا أن هذا التمرين يعتمد على تمارين العضلة والمقابلة لها.





وأضاف خبير اللياقة البدنية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.





وأوصى حسام أبو هاشم بممارسة التمارين بالطريقة والأسلوب الصحيح حتى لا يتعرض للإصابات، والتنفس بشكل سليم حتى لا نشعر بالإجهاد خلال التمارين.





وأوضح أنه يمكن استخدام أي وزن، ويمكن أيضا استخدام زجاجات المياة، حسب تحمل جسم الإنسان، مؤكدا أن تمارين الأرجل مهمة جدا ويجب ممارستها بشكل دائم.