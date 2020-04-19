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برلمان

برلماني: إعداد طلاب الجامعات مشروعا بحثيا سيجعل الطالب يعتمد على نفسه

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:08 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن الغاء امتحانات التيرم الثانى لطلاب الجامعات وتوفير بديلين اما اعداد الطلاب لمشروع بحثى فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل او عقد اختبارات الكترونية للمقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات او البرامج الملتحق بها اعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أتخذ هذه القرارات بعد تأنى شديد حينما وجد ان أزمة فيروس كورونا من الممكن ان تمتد لفترة أطول ، وبالتالى أراد أن يزيل القلق فى بيوت أسر كثيرة لديهم طلاب فى المراحل الجامعية بهذه القرارات ، إلا ان الدكتور طارق شوقى وزير التعليم سبقه فى هذه القرارات.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى محلها لأن الكليات النظرية نجد أن المدرجات بها الالاف الطلاب ، وبالتالى فمن الصعب ان تجرى الامتحانات فى ظل هذه الكثافة الطلابية.

كما أشاد بالبديل الذى وفره المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للطلاب بشأن إعداد مشروع بحثى بعد إلغاء إمتحانات التيرم الثانى ، حيث أن ذلك سيجعل الطالب يعتمد على نفسه فى أسلوب البحث العلمى الراقى ولا يعتمد على مذكرات يتم توزيعها عليه قبل الإمتحانات ، كما أنه سيجعله يعتمد على نفسه فى التفكير.
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