دينا عبد الرحمن: احتفالات شم النسيم تحمل رسائل إنسانية.. فيديو

وجهت الإعلامية دينا عبد الرحمن، تهنئة للمصريين بمناسبة أعياد شم النسيم ، لافتة إلى أن الأعياد تحمل رسائل إنسانية فرصة للمحبة والود بين الناس .





وأوضحت الإعلامية دينا عبد الرحمن بحلقتها اليوم الأحد عبر برنامج صباح الخير يا مصر ، الأعياد سيكون لها طابع مختلف هذا العام ومن المتوقع أن يحمل رسائل اجتماعية أيضأ .





ولفتت إلى أن وباء كورونا سيمنع هذا العام الجانب الإجتماعى والخاص بتجمع المواطنين والبهجة والخروج للمتنزهات ولكن حرصأ من الحكومة على صحة المواطنين من التجمعات وتطبيق أقصى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا .





وأكدت أن الدولة أتخذت كافة الاجراءات لمنع التجمعات يشمل ذلك كورونيش النيل من شمال وجنوب مصر حتى المحافظات الساحلية وسيكون هناك عقوبات لمن يخالف هذه التعليمات .



